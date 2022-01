Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bereifung von PKW entwendet

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 14.01. auf den 15.01.2022 entwendete die bis dato unbekannte Täterschaft alle vier Räder eines Citröens DS7, welcher durch den Geschädigten in der Otto-Dill-Straße in Haßloch abgestellt wurde. Die Täter bockten den PKW mittels Wagenheber zuerst auf und stellten ihn anschließend auf Holzklötzen ab. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

