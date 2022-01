Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Supermarkt.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 15.01.2022, im Zeitraum von 02:03 Uhr bis 02:10 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür des ALDI-Marktes in der Martin-Luther-Straße gewaltsam beschädigt. In das Innere des Marktes konnten sie jedoch nicht gelangen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

