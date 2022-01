Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - erneuter Einbruch in Gartengrundstück

Freinsheim (ots)

Durch ein Geschädigten wurde ein erneuter Einbruch in sein Gartengrundstück mitgeteilt. Die Tatzeit war bereits zwischen dem 05.01.2022 etwa 12.00 Uhr und dem 06.01.2022 etwa 10.00 Uhr. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Grundstück zwischen Freinsheim (Breitwiesen) und Weisenheim am Sand (Goethestraße), indem sie den Zaun aufschnitten. Es wurde eine Gasflasche mit Heizaufsatz, Werkzeuge und eine Akku-Handschleifer entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell