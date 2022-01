Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Grünstadt (ots)

Am Freitag, 14.01.2022 gegen 15:20 Uhr wurde ein 26-jähriger aus Grünstadt mit seinem VW Golf in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Die Fahrt war hiermit beendet und dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

