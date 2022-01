Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Elmstein (ots)

In der Zeit von 13.01.2022 23:00 Uhr bis 14.01.2022 07:45 Uhr wurden in Elmstein in der Bahnhofstraße und in der Hauptstraße durch bislang Unbekannte jeweils ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Geldkassetten wurden gestohlen. Die Höhe des Diebesguts sowie die Gesamtschadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

