POL-PDNW: (Kallstadt) - Sportplatz beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.01.2022 gegen 00:00 Uhr wurde der Sportplatz in Kallstadt durch "driftende" Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge hatte in der Nacht auf dem auf dem Sportplatz Lichter und zwei PKW gesehen. Als er dann in Richtung Sportplatz gelaufen wäre, habe er dort einen 3er BMW und einen VW Golf gesehen, die dort verbotenerweise drifteten und dadurch den Untergrund beschädigten. Unter Driften versteht man das bewusst eingeleitete Übersteuern eines Autos. Beide Fahrzeuge wären dann vom Platz in Richtung Ortseingang weggefahren. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger konnten als die jeweiligen Fahrer ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

