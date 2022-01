Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Männer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Mercedes mit Baum kollidiert +++

Oldenburg (ots)

Oldenburg: Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in der Nacht zu Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 0.50 Uhr im Oldenburger Stadtteil Nadorst. Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland war mit dem Mercedes zunächst auf der Kreyenstraße unterwegs und wollte von dort nach links in den Scheideweg abbiegen. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 19-Jährige im Einmündungsbereich die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr geradeaus weiter, wo der Mercedes mit einem Baum kollidierte. Infolge des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug, überrollte zwei Verkehrszeichen und kam schließlich mehrere Meter hinter dem Baum auf dem Dach zum Liegen. Der 19-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden aus dem Fahrzeug geborgen und in Krankenhäuser gebracht. Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Der erheblich beschädigte Mercedes wurde beschlagnahmt und von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Wenige Minuten vor dem Unfall war der Mercedes auf der Nadorster Straße einer Streifenbesatzung der Oldenburger Polizei aufgefallen. Das Fahrzeug war mit auffallend hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als die Beamten sich daraufhin entschieden, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren, erhöhte der Fahrer nochmals das Tempo und versuchte offenbar, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen und bog in die Keyenstraße ab. Dort verloren die Beamten den Mercedes zunächst aus den Augen. Kurz darauf entdeckten sie das verunfallte Fahrzeug an der Einmündung in den Scheideweg.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde auf über 50.000 Euro geschätzt. (144533)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell