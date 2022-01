Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Diebstahl von Bienenvölkern++Vandalismus in Sporthalle++

Oldenburg (ots)

++Diebstahl von Bienenvölkern++ In der Zeit vom 27.01.2022, 16:00 Uhr, bis 29.01.2022, 09:50 Uhr, haben bisher unbekannte Täter am Schafjückenweg in 26125 Oldenburg zwei Bienenbeuten mit jeweils einem Bienenvolk entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 650,-EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

++Vandalismus in Sporthalle++ In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich bisher unbekannte Personen unberechtigt Zugang zur Sporthalle an der Grundschule Alexandersfeld verschafft. Hier wurde es sich offensichtlich gemütlich gemacht und Getränke wurden konsumiert. Bei den Aktivitäten wurde aber auch der Hallenboden an verschiedenen Stellen beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter 0441/790-4115 entgegen.

