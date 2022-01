Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Unbekannter Mann entreißt Frau die Handtasche++

Oldenburg (ots)

Zu einem Handtaschendiebstahl kam es am Donnerstag, den 27.01.2022, gegen 10:20 Uhr vor der Postbank im Langenhof in Bad Zwischenahn. Eine 66-jährige Frau beabsichtigte eine Bargeldeinzahlung in der Bank zu tätigen und stellte zunächst ihren PKW auf dem Parkplatz ab. Als sie sich fußläufig in die Bank begeben wollte, näherte sich ihr ein Mann und entriss ihr die über der Schulter getragene Handtasche. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Mühlenstraße. Da die Polizei erst zeitlich verzögert von dem Diebstahl erfuhr, blieb eine Fahndung nach dem Täter ohne Erfolg. Er wird beschrieben als männliche, schlanke Person, ca. 180-185cm groß, bekleidet mit dunkler Bomberjacke und Jeans. Der Mann soll ein Basecap und im Gesicht eine Mund-Nasenbedeckung getragen haben. Wer Hinweise zur Tatausführung bzw. zum Täter machen kann, wird gebeten sich mit mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter 04403-9270 in Verbindung zu setzen. (129838)

