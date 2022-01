Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Blumentopf geworfen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 24.01.2022 gegen 04:30 Uhr kam es in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Zeitungsausträgerin und einer Anwohnerin. Im Rahmen dieser Streitigkeiten warf die Anwohnerin gezielt einen Blumentopf von ihrem Balkon in Richtung des Fahrzeuges der Zeitungsausträgerin. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug nicht beschädigt. Gegen die Anwohnerin wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.

