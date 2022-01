Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei stellt mutmaßlich entwendete Altarkreuze sicher +++

Oldenburg (ots)

Durch einen Zufall sind Beamte der Oldenburger Polizei am Montag einem mutmaßlichen Dieb auf die Spur gekommen. Der 34-Jährige steht im Verdacht, aus der St. Peterkirche sowie aus der Lambertikirche wertvolle Altarkreuze entwendet zu haben.

Die Polizei war am Montag gegen 19 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Oldenburger Stadtteil Donnerschwee gerufen worden. Hier war es zuvor zu einem Streit unter mehreren Bewohnern des Hauses gekommen. Unter anderem habe ein 34-jähriger Mann zwei seiner Nachbarn mit einem Messer bedroht. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, zog sich der Mann in seine Wohnung zurück.

Nach einer Umstellung des Gebäudes durch Einsatzkräfte konnte der 34-Jährige kurz darauf mit Unterstützung von Beamten der Zentralen Polizeidirektion überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Zugriff wurde der Mann leicht verletzt.

In der Wohnung des Oldenburgers stießen die Beamten auf zwei Altarkreuze sowie weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus Diebstahlstaten stammen. Die Kreuze wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar am 18. Dezember 2021 in der St. Peter-Kirche sowie am 22. Januar 2022 in der Lambertikirche entwendet. Die Beamten stellten beide Kreuze sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher.

Der 34-Jährige Oldenburger wurde von einem Arzt sowie einem Mitarbeiter des Oldenburger Ordnungsamtes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls und Bedrohung werden fortgesetzt. (116335)

