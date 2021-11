Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte stehlen BMW in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 09.11.2021, wurde in der Straße Weinberg ein schwarzer BMW X3 xDrive entwendet.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde der Pkw am 08.11.2021, gegen 22:20 Uhr, am Fahrbahnrand zwischen der Tappenstraße und der Wildefüerstraße abgestellt. Am folgenden Morgen, gegen 07:10 Uhr, wurde das Fehlen des BMW festgestellt.

Der etwa acht Jahre alte Pkw verfügt über kein Keyless-Go-System.

Zeugen, die möglicherweise Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

