POL-HI: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Verursacher steht unter Alkoholeinfluss

HILDESHEIM - (jpm) Ein Radfahrer wurde gestern Nachmittag, 09.11.2021, bei einem Verkehrsunfall in der Hildesheimer Nordstadt schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr an der Einmündung Steuerwalder Straße / Richthofenstraße. Den Ermittlungen zufolge befuhr ein 37-jähriger Mann aus Hildesheim mit einem Hyundai die Steuerwalder Straße stadteinwärts, von wo er nach links in die Richthofenstraße abbog. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem 32-jährigen Fahrradfahrer, der die Steuerwalder Straße stadtauswärts befuhr. Der Radfahrer musste anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Wie sich herausstellte, stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

