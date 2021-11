Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "What's Next?" - Polizei Hildesheim beteiligt sich an digitaler Berufsorientierung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ab dem heutigen 09.11.2021 startet "Whats Next?, eine digitale Berufsorientierung für und vor allem mit Schülerinnen und Schülern aus Abschluss- und Vorabschlussklassen. Das Format wurde durch die Digital Pioniere aus Hildesheim in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Hildesheim erarbeitet. Hierbei werden Schülerinnen und Schüler bei ihrer Berufsfindung begleitet und mit Arbeitgebern an einen Tisch gebracht. Das alles geschieht in einer hybriden Sendung mit Talk- und Interviewformaten, Newsblog und Live-Chat, die in mehreren Staffeln in 2021 aus dem Digital Studio in Hildesheim an die teilnehmenden Klassen gestreamt wird und anschließend on demand auf YouTube zur Verfügung steht.

Auch die Polizei Hildesheim ist dabei vertreten. Am Freitag, dem 12.11.2021 berichten Polizeikommissarin Maren Haun und Polizeikommissaranwärter Lukas Grotjahn von den Einstellungsvoraussetzungen, den Studieninhalten sowie dem Berufsalltag von Polizistinnen und Polizisten. Zudem stellen sie sich allen Fragen, die auf den verschiedenen Kanälen ankommen.

Seid live dabei und schaltet Euch über YouTube unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=iYduC16l9R8 dazu!

Der Startschuss am kommenden Freitag ist um 10:00 Uhr.

