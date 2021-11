Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Streit in Wohnung eskaliert - 46-Jähriger kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Nachdem gestern Nachmittag, 08.11.2021, gegen 16:00 Uhr ein Streit zwischen drei Personen in einer Wohnung in Barienrode eskaliert sein soll, führt die Polizei Hildesheim nun Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Den Ermittlungen zufolge sollen eine 22-jährige Frau und ihr ebenfalls 22-jähriger Freund mit einem 46-jährigen Mann zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf sei dieser in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet. Der 46-jährige trug dabei Verletzungen davon, die anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die genauen Hintergründe und Umstände des Geschehens sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

