Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Söhlde (OT Hoheneggelsen) (bub) - Am Dienstag, 09.11.2021, in dem Zeitraum von 15:05 bis 19:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in eines Bungalows. Das Haus wurde durchsucht und die Täter entwendeten Schmuck.Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter folgender Telefonnummer zu melden: 05063-9010.

