Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter in Brand gesetzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Am Ostersonntag (17.04.2022) wurde am Bahnhofsvorplatz in Zuffenhausen ein E-Scooter in Brand gesetzt. Gegen 23:50 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie sich mutmaßlich drei Jugendliche im Alter von zirka 17 Jahren an einem E-Scooter zu schaffen machten. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Einer von ihnen soll mit einer weißen Basecap und ein anderer dunkel bekleidet gewesen sein. Die Beamten des Polizeireviers Ludwigsburger Straße bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189903700.

