Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 106/2022 vom 17.04.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Hilfarth - Täter öffnet Pkw

Am frühen Morgen um 03.25 Uhr des 16.04.2022 wurde ein auf dem Nelkenweg abgestellter Pkw von einem unbekannten Täter geöffnet und das Fahrzeug durchsucht. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen noch nicht vor. Die tatverdächtige Person war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und führte einen Rucksack mit. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Selfkant - Tüddern - Fahrzeug entwendet

Am 16.04.2022 stahlen unbekannte Täter das auf dem Parkplatzgelände einer dortigen Pension abgestellte Fahrzeug der Marke BMW. Die ersten Ermittlungen konnten die Tatzeit auf 02.50 Uhr eingrenzen.

Verkehrsunfälle/Verkehrsdelikte

Heinsberg - Kirchhoven - Schwerer Unfall zwischen Krad und Pedelec

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 16.04.2022 um 13.15 Uhr in der Ortsrandlage in Kirchhoven. Demnach befuhr ein mit zwei Personen besetztes Krad einen parallel zur Straße "Am Naturschutz" befindlichen Feldweg in Richtung Bruchweg. Zeitgleich querte eine Pedelec- Fahrerin aus dem Wohngebiet "Am Naturschutz" kommend diesen Feldweg und beabsichtigte ihre Fahrt in Richtung des Feldbereiches fortzusetzen. Beide Fahrzeuge stießen dabei zusammen und kamen zu Fall. Die aus Heinsberg stammende 57 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wurde dabei ebenso schwer verletzt wie der 18-jährige Führer des Krades aus Heinsberg und der 14-jährige Sozius aus Geilenkirchen. Nach ersten Ermittlungen war das Krad nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Das Verkehrskommissariat leitet die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Unfalls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell