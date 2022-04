POL-HS: Polizeibericht Nr. 104 vom 15.04.2022

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, 13. April, zwischen 16.40 Uhr und 16.50 Uhr, die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Pkw ein, der am Messweg stand. Aus dem Innenraum entwendeten sie einen Jutebeutel, in dem sich ein Arztbericht und Lebensmittel befanden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

