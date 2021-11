Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Rollerfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Geseke (ots)

Ein 16-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag (9. November 2021) leicht verletzt. Er befuhr um 07.45 Uhr mit seinem Mofa die Wichburgstraße in Richtung Ostmauer, als ihm ein graues oder silbern farbendes Auto entgegenkam, das gerade einen geparkten Wagen überholte. Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, bremste der 16-Jährige so stark, dass er mit dem Kraftfahrzeugroller hinfiel und sich leicht verletzte. Die Autofahrerin hielt mit ihrem Auto kurz an und setzte dann ihre Fahrt in Richtung der Straße "Überwasser" fort. Die Polizei bittet weitere Zeugen oder die Autofahrerin, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell