Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Klieve - Sonne hat geblendet - Radfahrer im Krankenhaus

Anröchte (ots)

Am Dienstag (9. November 2021), gegen 13.22 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Warstein die L808 in Richtung Alte Allee. Nachdem er an der Kreuzung angehalten habe, fuhr er wieder mit seinem Wagen an und touchierte hierbei einen vorfahrtberechtigten 83-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der die Lerchenfeldstraße in Richtung Völlinghausen befuhr. Nach eigenen Angaben hatte der Autofahrer den 83-Jährigen nicht bemerkt, da er zuvor von der Sonne geblendet wurde. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Lippstädter zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (reh)

