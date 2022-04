POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen und Beutel entwendet

Übach-Palenberg (ots) - Im Bereich Dionydiusstraße / In d'r Gang haben unbekannte Täter einen Kastenwagen aufgebockt und die vordere rechte Felge samt Schrauben und Reifen entwendet. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum, zwischen 18 Uhr am Dienstag (12. April) und 5.35 Uhr am Mittwoch (13. April), am Fahrbahnrand einer öffentlichen Straße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 ...

mehr