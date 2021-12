Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in die Stadtbücherei - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22.12.2021) ist es in der Stadtbücherei in Norderstedt-Mitte zu einem Einbruchdiebstahl in der Rathausallee gekommen.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Dienstag, 21.12.2021, 19:00 Uhr und Mittwoch, 22.12.2021, 06:30 Uhr ereignet haben.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude.

Der entstandene Sachschaden dürfte nach vorsichtiger Einschätzung im unteren fünfstelligem Bereich liegen. Entwendet wurde Unterhaltungselektronik und Zubehör.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun, wer im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 - 528 06 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell