Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Norderstedter Werkstätten

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Freitag und Montag (20.12.2021) ist es zum Einbruch in die Norderstedter Werkstätten in der Stormarnstraße in Norderstedt gekommen.

Zwischen Freitagmittag, 13:00 Uhr, und Montagmorgen, 05:30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und eine Digitalkamera.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes am Wochenende.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell