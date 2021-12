Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Einbruch im Swatten Weg

Bad Segeberg (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, den 21.12.2021, ist es im Swatten Weg in Schenefeld zum Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Der oder die Täter drangen zwischen 17:00 und 18:15 Uhr in die Wohnung in Höhe des Moorwegs ein, durchsuchten die Räume und entwendeten Dokumente.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

