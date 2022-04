POL-S: Nach Automatenaufbruch vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zazenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Ostersonntag (17.04.2022) einen 68-jährigen alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Taläckerstraße eingedrungen zu sein. Der 68-Jährige wurde von einem Bewohner gegen 22.50 Uhr in dessen ...

