Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreister Ladendieb

Bad Bergzabern (ots)

Ein dreister Ladendiebstahl ereignete sich am 24.11.2021, gegen 16:50 Uhr, in einem Geschäft für Trachtenmode in der Marktstraße. Der Täter nutzte die Gelegenheit und nahm im Vorbeigehen von einem vor dem Geschäft stehenden Verkaufsständer zwei Winterjacken im Wert von mehreren 100.- Euro mit. Der Mann soll 165-170cm groß sein, trug dunkle Kleidung und entfernte sich in Richtung Marktplatz. Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

