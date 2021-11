Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - ein paar Bier zuviel...

Herxheim (ots)

Weil er nicht angeschnallt war, wurde ein 56-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Der Fahrer räumte ein, am Vorabend mindestens vier Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell