POL-PDLD: Lingenfeld - Ohne Führerschein und gefälschten Kennzeichen unterwegs

Lingenfeld (ots)

Gestern Abend wurde eine 49-Jährige mit ihrem Fahrzeug in der Lehrer-Ackermann-Straße in Lingenfeld kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte die Polizei ermitteln, dass die 49-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Inaugenscheinnahme der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen konnten die Polizisten zudem feststellen, dass es sich hierbei um selbst entworfene Totalfälschungen handelte. Der 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Totalfälschungen wurden sichergestellt. Zudem wurde gegen die 49-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.

