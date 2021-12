Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 14. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Samstag, 11.12.2021, 17:00 Uhr, bis Montag, 13.12.2021, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende nach Aufbrechen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Geschäftes am Stadtmarkt in Wolfenbüttel. Aus den Räumlichkeiten wurden u. a. Bargeld und Schmuck entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keinen Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Börßum: Aufbruch eines Verkaufsstandes

Sonntag, 12.12.2021, 20:00 Uhr, bis Montag, 13.12.2021, 08:20 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh brachen bislang unbekannte Täter einen verschlossenen Verkaufsstand in Börßum, Achimer Hauptstraße, auf. Aus dem Verkaufsstand wurden diverse Lebensmittel sowie ein Kühlschrank entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0

