Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 13. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Auffahrunfall, zwei leicht verletzte Personen

Sonntag, 12.12.2021, gegen 10:45 Uhr

Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 79, aus Richtung Ortsausgang Wolfenbüttel kommend in Fahrtrichtung Sternhaus ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto nach rechts auf den dortigen Parkplatz am Sternhaus abzubiegen. Ein nachfolgender 32-jähriger Autofahrer bemerkte dieses vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den PKW der 49-Jährigen auf. Durch die Kollision wurden beide Beteiligte leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro, ein Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell