Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme nach Ladendiebstahl

Neuss (ots)

Am Samstagmittag (17.07.), gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Römerstraße in Neuss zu einem Ladendiebstahl. Ein Mann hatte mehrere Flaschen Spirituosen entwendet und das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Zeuge hielt den Dieb fest und stellte zusätzlich ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts fest. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Pkw offensichtlich um einen Komplizen des Verdächtigen handelte. Die hinzugezogenen Polizeibeamten der Wache Neuss konnten im Auto weiteres, vermeintliches Diebesgut auffinden.

Da der Verdacht besteht, dass das Duo aus Leipzig im Alter von 29 und 31 Jahren, gewerbsmäßig gleichgelagerte Delikte begehen, wurden sie vorläufig festgenommen.

Die Auswertung über die Herkunft sowie den Gesamtwert der Beute steht noch aus.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 22 der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell