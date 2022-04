Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrern Mittelfinger gezeigt - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht weitere Geschädigte nach einer Beleidigung im Straßenverkehr am Mittwoch (20.04.2022) an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße und Neckarstraße. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 19.30 Uhr die Willy-Brandt-Straße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und auf Höhe der Neckarstraße trotz stockenden Verkehrs in den Kreuzungsbereich ein. Da er dadurch den Verkehr blockierte, äußerten mehrere Autofahrer ihren Unmut darüber und hupten. Als der Mercedes-Fahrer wieder weiterfahren konnte, zeigte er den Verkehrsteilnehmern mutmaßlich den rechten Mittelfinger. Polizeibeamte kontrollierten ihn kurz darauf in der Cannstatter Straße. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

