Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit mehreren Zusammenstößen in der Altstadt

Schwerin (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 22:40 Uhr kam es in der Altstadt von Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer mehrere Zusammenstöße verursachte. Zeugen hatten zunächst einen in Schlangenlinien fahrenden PKW gemeldet. In der Baderstraße durchbrach der Fahrzeugführer mehrere Schrankenzäune einer Baustelle, bevor das Fahrzeug schließlich anhielt. Die Beamten konnten den Fahrzeugführer vor Ort antreffen und stellten gesundheitliche Einschränkungen und eine daraus resultierende mögliche Beeinflussung durch Medikamenten fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es entstand Sachschaden an den Baustellenabsperrungen und mindestens einem umstehenden PKW. Auf der bekannten Fahrstrecke von der Schloßstraße über die Ritterstraße, Baderstraße und Kleiner Moor verursachte der PKW- Fahrer möglicherweise weitere Kollisionen. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell