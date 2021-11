Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schwerin (ots)

Am heutigen Vormittag wurde ein 57-jähriger Schweriner bei einem Unfall an der Kreuzung Knaudstraße / Werderstraße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen zeigte die Ampel rot, als ein 66-jährige Schweriner die Kreuzung überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem querenden Transporter. Beide Fahrzeuge sind nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 8.000EUR geschätzt. Der leicht verletzte 57-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und ist anschließend mittels RTW ins Klinikum verbracht worden. Aufgrund des Unfalls kam es zum Rückstau im Kreuzungsbereich.

