Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Taxifahrer verhindert Betrug

Schwerin (ots)

Die Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen und ruft zur Vorsicht auf. Am Freitag erhielten Schweriner Rentner Anrufe, in dem Geld von ihnen gefordert wurde. Nach Angaben der Senioren gab sich ein Anrufer als Polizist aus und täuschte ihnen vor, dass ihre Töchter an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein sollen. Nun benötige diese Geld, um auf Kation entlassen werden zu können. In einem Fall verhinderte, ersten Erkenntnissen nach, ein Taxifahrer eine Geldübergabe. Die 84-Jährige gab gegenüber dem Fahrer an, dass sie eine fünfstellige Geldsumme von der Bank abheben wolle. Der Taxifahrer hinterfragte ihre Aussagen und riet ihr, die Polizei zu verständigen. Die Schwerinerin unterbrach daraufhin ihr Vorhaben.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei an folgende Tipps:

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

