Polizei Braunschweig

POL-BS: Sieben Tonnen hochwertiges Bauholz gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, In der Husarenkaserne,

02.08.2021 - 30.08.2021

Von einer Lagerfläche in Kralenriede wurden Holzplanken entwendet.

Am 30.08.2021 zeigte der 43-jährige Inhaber einer Gartenbaufirma den Diebstahl von etwa sieben Tonnen Holz an. Das Holz war unter einer Überdachung gelagert. Es handelte sich um 60 Planken mit einer Länge von etwa vier Metern und einem Gewicht von bis zu 150 kg. Letztmalig hatte der Eigentümer das Holz am 02.08.2021 gesehen. Aufgrund der Maße des Holzes müssen hier umfangreiche Ladetätigkeiten stattgefunden haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die solche Ladetätigkeiten beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell