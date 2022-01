Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tresor in der Maade gefunden - Polizei sucht Zeugen (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.01.2022 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Tresorfund in der Maade. Ein aufmerksamer Zeuge fand den 70 Kilogramm schweren Tresor in der Nähe der "Helderei" unterhalb der dortigen Brücke. Eine Begutachtung ergab, dass das Behältnis zuvor gewaltsam geöffnet wurde.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tresor aus einem Einbruchdiebstahl stammt. Eine Zuordnung konnte noch nicht erfolgen, so dass sich die Polizei an die Bevölkerung wendet:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

