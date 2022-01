Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 14.01.2022 - 16.01.2022

Varel (ots)

Seitenscheibe beim Pkw eingeschlagen

Varel

In der Nacht zu Samstag zwischen 22.30 Uhr-10.45 Uhr wurde ein auf dem Grundstück in der Oldenburger Straße abgestellter Pkw angegangen. Die Seitenscheibe hinten rechts wurde eingeschlagen. Ein auf dem Rücksitz zurückgelassene Geldbörse mit Bargeld wurde entwendet.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen oder Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Lkw kommt von der Fahrbahn ab und wühlt die Berme auf

Varel

Während einer Streifenfahrt stellten Beamte des Polizeikommissariats Varel in der Ortschaft Borgstede unmittelbar vor der ehemaligen AVIA Tankstelle in Fahrtrichtung Varel eine aufgewühlte Berme, sowie einen umgefahrenen Leitpfosten fest. Anhand der breiten Reifenspur ist davon auszugehen, dass der Schaden von einem Lkw verursacht wurde. Passiert sein muss das Ganze in der Nacht zu Samstag.

Vorfahrt nicht beachtet

Varel

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 437 an der Kreuzung Windallee ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Vareler beabsichtigte mit seinem Pkw die Bundesstraße zu überqueren, dabei übersah der den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Lichtzeichenanlage noch nicht in Betrieb.

Sachbeschädigung am Pkw

Zetel

In der Nacht zu Sonntag wurde in der Straße am Kamp ein Pkw beschädigt, indem der Außenspiegel gewaltsam abgebrochen/abgetreten wurde.

