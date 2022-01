Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 14.01.2022 - 16.01.2022

Jever (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Samstag, 15.01.2022, 09.25 Uhr, Wangerland, Kreuzungsbereich Störtebekerstraße / Diekhausen / K326

Ein 26-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw (mit angekoppelten Anhänger) die Straße Diekhausen und hat die Absicht, nach links in die K326 abzubiegen. Infolge schlechter Sichtverhältnisse durch Nebel und tief stehender Sonne übersieht er dabei eine von links kommende 29-jährige Pkw-Fahrerin. Diese kann ihr Fahrzeug infolge stellenweiser Eisglätte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger und dem Pkw kommt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstehen erhebliche Sachschäden. Die junge Frau wird bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort:

Freitag, 14.01.2022, 07.00 Uhr, Jever, Schlesierweg

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt mit seinem Pkw den Schlesierweg und touchiert beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Transporter. Hierbei entsteht Sachschaden am Transporter. Anschließend entfernt sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110.

Führen eines Kfz unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am 16.01.2022, gegen 03.25 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen 34-jährigen Mann, der mit seinem Pkw die Wilhelmshavener Straße in Mariensiel befährt. Im Rahmen der Kontrolle werden bei dem Mann Anzeichen festgestellt, die für einen Konsum vom Betäubungsmitteln sprechen. Nachdem sich der Verdacht erhärtet, wird dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

