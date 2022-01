Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland 14.01.2022 - 16.01.2022

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw, Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 15.01.2022, 00.20 Uhr, wurde ein männlicher Täter in der Mitscherlichstraße dabei beobachtet, wie er an abgestellten Fahrzeugen Reifen zerstach. Als die Zeugen den Täter ansprachen, kam es zu Handgreiflichkeiten. Hierbei wurden die Zeugen vom Täter mit einem Messer verletzt. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen.

Einbrüche in Gartenlauben

In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben im Rüstringer Stadtpark. Bislang unbekannte Täter brachen Türen und Fenster auf und gelangten so in die Gebäude. Die Ermittlungen zum erlangten Diebesgut und zur Schadenshöhe dauern noch an. Sollten Zeugen diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven (04421/942-0) zu melden.

Einbrüche in Keller

In der Nacht zum Sonntag, dem 16.01.2021, traten bislang unbekannte Täter die Tür eines Mehrparteienhauses in der Weichselstraße ein und verschafften sich Zugang zu diversen Kellerräumen. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen zur Zeit noch nicht vor. Sollten Zeugen diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven (04421/942-0) zu melden.

Brand von Altpapier

Am Samstagabend gerät auf bislang ungeklärte Weise gelagertes Altpapier auf dem Hinterhof eines Restaurants in der Virchowstraße in Brand. Das Feuer kann gelöscht werden, weiterer Schaden ist nicht entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sollten Zeugen diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven (04421/942-0) zu melden.

Brand von Altpapiercontainern

Am Sonntagmorgen werden am Neuengrodener Weg brennende Altpapiercontainer festgestellt. Das Feuer greift im weiteren Verlauf auf Altkleider- und Altglascontainer über und kann anschließend durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sollten Zeugen diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven (04421/942-0) zu melden.

