Vechta - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Von Samstag, 23. Juli 2022, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 24. Juli 2022, 22.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Robert-Bosch-Straße, beide amtlichen Kennzeichen eines weißen Pkw OPEL Movano einer Firma aus Vechta. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Infotafel

Von Freitag, 22. Juli 2022, 12.00 Uhr, bis Montag, 25. Juli 2022, 09.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Zitadelle, die Infotafel einer im dortigen Zitadellenpark aufgestellten Kunstfigur. Die Figur war ein Wochenende zuvor bereits mit Farbe beschmiert worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5276671). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruch in Lagerhalle

Von Freitag, 22. Juli 2022, 11.00 Uhr, bis Montag, 25. Juli 2022, 08.50 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Alter Flugplatz, auf das Betriebsgelände einer Firma. Anschließend verschafften sie sich Zugang zur dortigen Lagerhallte. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich bisher auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Bargeld

Zwischen Samstag, 02. Juli 2022, 15.00 Uhr, und Samstag, 23. Juli 2022, 05.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Hebammenpraxis des St-.Franziskus-Hospitals das gesamte Bargeld aus der Gemeinschaftskasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Gartenbeleuchtung

Am Sonntag, 24. Juli 2022, gegen 01.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Bergweg drei im Garten stehende Gartenleuchten einer 33-Jährigen Lohnerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Einbruch in Wohnhaus

Von Sonntag, 24. Juli 2022, 05.50 Uhr, bis Montag, 25. Juli 2022, 19.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Dinklage, Industriestraße, Zugang zu einem Einfamilienhaus. Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443-97749-0 entgegen.

Dinklage - Inbrandsetzen eines Geburtstagsschildes

Zwischen Freitag, 22. Juli 2022, 22.00 Uhr, und Samstag, 23. Juli 2022, 05.00 Uhr, setzen bislang unbekannte Täter im Roggenweg das Geburtstagsschild einer 60-jährigen Anwohnerin in Brand. Hierdurch wurden auch einige Pflanzen beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Te.: (04443) 944790 entgegen.

Goldenstedt - Ladendiebstahl

Am Freitag, 22. Juli 2022, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Straße Zur Lieth zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter, männlicher Täter entwendete mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel: (04444) 967220 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Montag, 25. Juli 2022, 17.00 Uhr, stieß eine bislang unbekannte weibliche Person in Vechta, Falkenrotter Straße, auf dem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft beim Aussteigen aus ihrem silbernen VW mit der Tür gegen einen rechts neben ihrem Fahrzeug abgestellten grauen VW Touran einer 33-jährigen Frau aus Goldenstedt. Hierdurch verursachte sie Sachschaden am linken Kotflügel. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie konnte durch die Kinder der Geschädigten, welche zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug warteten, wie folgt beschrieben werden: -älter, -bekleidet mit einem pink-weißen Kleid. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 25. Juli 2022, 16.00 Uhr, übersah ein 33-Jähriger PKW-Fahrer aus Damme die Rotlicht zeigende Ampel im Bereich Lohner Straße/Landwehrstraße, sodass es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit dem Pkw eines 67-Jährigen aus Vechta kam. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme legte der 33-Jährige den Beamten eine gefälschte Fahrerlaubnis vor. Diese wurde sichergestellt. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und ein Verfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 25. Juli 2022, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger aus Bakum mit seinem Pkw die Essener Straße in Bakum in Fahrtrichtung Essen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Köln die Essener Straße in die Gegenrichtung, als der 68-Jährige mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und den entgegenkommenden Pkw des 35-Jährigen touchierte. Durch den Unfall erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 6000,00 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 23. Juli 2022, kam es auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Vördener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den auf dem Gelände des Wertstoffhofes abgestellten weißen Pkw VW T-Roc einer 62-Jährigen aus Bohmte und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Am PKW der Bohmterin entstand Sachschaden entlang der Beifahrerseite in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Te.: (04444) 967220 entgegen.

