Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B296, Gemarkung Herrenberg-Oberjesingen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Person, ein beschädigtes Fahrzeug und ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend gegen 19:42 Uhr auf der Bundesstraße 296 zwischen Deckenpfronn und Oberjesingen ereignet hatte. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes AMG C 63 von Deckenpfronn nach Oberjesingen, kam in der dortigen Senke, in der leichten Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mercedesfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der 56-Jährige wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Bundesstraße 296 war aufgrund der Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen bis circa 22:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Neben den Feuerwehren aus Deckenpfronn und Herrenberg, war der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber, einem Rettungswagen und einem Notarzt sowie fünf Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711-6869230 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell