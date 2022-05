Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 84-Jährige fährt gegen Grundstücksmauer

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 84 Jahre alte Opel-Fahrerin am Freitag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 10:20 Uhr in der Schwabstraße in Böblingen gegen eine Grundstücksmauer gefahren war. Die 84-Jährige fuhr auf der Kernerstraße in Richtung Schwabstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit überhöhter Geschwindigkeit kurz vor der Einmündung nach links von der Fahrbahn ab und touchierte das Fahrrad eines 64-Jährigen, der von der Schwabstraße in die Kernerstraße abbiegen wollte. Anschließend prallte die Opel-Lenkerin gegen eine etwa 50 cm hohe Grundstücksmauer sowie einen massiven Stein. Der Opel kippte auf die linke Fahrzeugseite. Die Freiwillige Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen, die mit vier Fahrzeugen und elf Wehrkräften im Einsatz waren, befreiten die Frau aus dem PKW. Der 64-jähriger Radler wurde nicht verletzt. Auch sein Fahrrad wurde nicht beschädigt. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Schaden an der Mauer kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Opel-Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

