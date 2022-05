Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 27 Jahre alter Mann vermisst

Ludwigsburg (ots)

Seit dem 24. Mai wird der 27 Jahre alte Viktor K. aus Eglosheim vermisst. Er verließ kurz nach 09.00 Uhr die Wohnung, die er gemeinsam mit seinen Eltern bewohnt, um einen Termin in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg wahrzunehmen. Möglicherweise stieg er in einen Linienbus in Richtung Innenstadt. Viktor K. ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Den Termin ließ er verstreichen. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen erbrachten keine Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Es kann davon ausgegangen werden, dass er Menschen eher meidet und sich an unbelebten Orten aufhält. Der Vermisste könnte sich außerdem in einer hilflosen Lage befinden.

Viktor K. ist etwa 190 cm groß und schlank. Seine dunklen, langen Haare dürfte er zu einem Zopf gebunden haben. Er könnte eine Brille mit dunklem Rahmen tragen. Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Pullover, einer hellbraunen Hose und blauen Sportschuhen mit weißer Sohle. Er führte eine flache, dunkelbraune Schultertasche in Laptopgröße mit der Aufschrift "Deutschland" mit.

Personen, die den Vermissten seit dem 24.Mai gesehen haben, wenden sich an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225.

Link zum Foto des Vermissten:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ludwigsburg-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell