POL-LB: Ludwigsburg - Eglosheim: Unbekannter bricht in zwei PKW ein

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich eine von einer bislang unbekannten Person in das Gleisbett geworfenen Zigarette, sorgte am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz am Bahnhof in Marbach am Neckar. Durch die vermutlich noch glimmende Zigarette begannen gegen 20:00 Uhr die hölzernen Bahnschwellen im Gleisbett zu qualmen. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar rückte mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrkräften aus, ein ...

