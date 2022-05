Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Straßenverkehrsgefährdung in der Schönaicher Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die am Mittwochabend eine 55-jährige Fiat-Lenkerin in Böblingen in der Schönaicher Straße beobachtet haben. Die Frau sei auf ihrer Fahrt gegen 19.00 Uhr in Richtung Schönaich mehrfach von ihrer Spur auf die Gegenseite abgekommen. In einem Fall musste ein Entgegenkommender bis auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auf Höhe des Hallenbades habe sie außerdem eine rote Ampel überfahren, ohne zu bremsen oder gar anzuhalten. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Böblingen stellten den Fiat in der Taunusstraße fest. Die 55-jährige Fahrerin, die nicht alkoholisiert war, machte auf die Polizeibeamten einen verwirrten Eindruck. Möglicherweise war Übermüdung der Grund für ihre gefährliche Fahrweise. Insbesondere wird der Fahrzeuglenker, der auf den Gehweg ausweichen musste, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

