Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Unbekannte zeigen Hitlergruß in S-Bahn

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen bislang unbekannte Männer, die am Donnerstag kurz nach 16.00 in der S-Bahn 6, die zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Weil der Stadt verkehrt, negativ auffielen. Die vierköpfige Gruppe stieg nach derzeitiger Erkenntnisse am Bahnhof in Ditzingen in die S-Bahn ein. Alle vier Männer seien alkoholisiert gewesen. Kurz bevor sie am Bahnhof in Höfingen ausstiegen, hätten drei der vier Männer den Hitlergruß gezeigt. Des Weiteren sollen sie über eine mitgeführte Lautsprecherbox möglichweise rechtsextremes Liedgut abgespielt haben. Die Gruppe habe aus Männern im Alter zwischen 30 und 50 Jahre bestanden. Die Person, sich nicht am Hitlergruß beteiligte, hat schwarze, schulterlange, leicht lockige Haare und ein rotes T-Shirt mit Aufschrift an. Die alarmierte Polizei führte sogleich Fahndungsmaßnahmen durch, konnte jedoch keine Tatverdächtigen feststellen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

