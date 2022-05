Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: brennende Abfalltonnen in der Brächterstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Tamm rückte in der Nacht zum Freitag, gegen 00.35 Uhr, in die Brächterstraße in Tamm aus, nachdem dort brennende Abfalltonnen gemeldet worden waren. Aus bislang unbekannter Ursache fing vermutlich zunächst eine 240 Liter fassende Papiermülltonne Feuer. Der Brand sprang auf eine weitere Restmülltonne über und beide Tonnen brannten vollständig ab. Eine dritte Tonne wurde derart beschädigt, dass auch sie unbrauchbar ist. Alle drei Tonnen gehören zu einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße. Darüber hinaus wurde ein in der Nähe stehender Autoanhänger durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Ob dieser tatsächlich beschädigt wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 601014 beim Polizeiposten Tamm zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell