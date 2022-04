Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Auf der Durchreise zur Kasse gebeten

Konstanz (ots)

Nicht ganz günstig verlief für einen Durchreisenden aus der Schweiz in Richtung Ungarn eine grenzpolizeiliche Kontrolle durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls musste der Gesuchte vor seiner Weiterfahrt zunächst eine offene Geldstrafe begleichen.

Am frühen Morgen (11. April 2022) wurde bei einem Einreisenden aus der Schweiz am Grenzübergang Konstanz-Autobahn ein offener Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Aufgrund Steuerhinterziehung hatte das Amtsgericht Ravensburg den ungarischen Staatsangehörigen im Herbst vergangenen Jahres rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1800,- Euro verurteilt. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 81,- Euro. Seit Anfang des Jahres suchte nunmehr die Staatsanwaltschaft Ravensburg nach ihm. Der 37-Jährige befand sich eigenen Angaben zufolge zum Zeitpunkt der Kontrolle gerade auf der Heimreise in Richtung Ungarn, nachdem er sich arbeitsbedingt in der Schweiz aufgehalten hatte.

Nach Zahlung der offenen Geldstrafe konnte er seine Fahrt fortsetzen.

